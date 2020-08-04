В воскресенье в Блони, Руденске и Свислочи будет распродажа курочек

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В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА, С 8.30 ДО 10.00 в Блони (р-н магазина «Пчела» ул. Пятаковича, поворот на музей за остановкой направо)

10.30 — в Руденске(м-н «Стиль»)

11.10 — в Свислочи будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней и взрослые куры несушки 8-12 мес по цене от 5-6 руб. красные ,белые, серые,рябые ,голубые ,изумрудные,янтарные,черные ,ситцевые пеструшки и чубатые доминанты.самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (Хайсекс,Ломанн Браун,Хайн Лайн ,Леггорнн Чешские доминанты (все окрасы),Кучинская ,Адлерская,Московская,Иза браун,Тетра ,Беларуская коричневая и др. МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и других ведущих фабрик РБ.

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