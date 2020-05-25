Коротко о разном Реклама 

В воскресенье в Блони, Руденске и Свислочи будет распродажа птицы

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КУРОЧКИН ДОМ (У  ТАТЬЯНЫ) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПТИЦЫ  НА ПРОДАЖУ!
Каждому покупателю -1 молодая курочка  (любая  на ваш выбор) в подарок! Только у нас Вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией по низким ценам птицефабрики! И действительно получите в подарок  молодую хорошую курочку, которую выберете сами! Огромнейший выбор именно яйценоских пород и кроссов(320-340 яиц) В НАЛИЧИИ.
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ В ПОДАРОК-МОЛОДАЯ КУРОЧКА!
ТОЛЬКО У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ КУР НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ! (От простых несушек до элитных породистых кур и петушков). Огромнейший выбор курочек яичных и мясных пород и рекомендации по уходу! Курочки приучены к зерну и прошли полную вакцинацию — будут хорошими несушками!
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31  МАЯ,  с 8.00 до 10.00  в Блони (р-н магазина «Колосок», ул.Пятаковича, поворот на музей за остановкой направо), 10.30 -Руденск (м-н «Стиль»), 11.10 — Свислочь будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней и взрослые куры несушки 8-12 мес по цене от 5 руб. красные ,белые, серые,рябые ,голубые ,изумрудные,янтарные,черные ,ситцевые пеструшки и чубатые доминанты.самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (Хайсекс,Ломанн Браун,Хайн Лайн ,Леггорнн Чешские доминанты (все окрасы),Кучинская, Адлерская, Московская, Иза браун, Тетра,Беларуская коричневая и др. МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и др. ведущих фабрик РБ.

Доставка по району бесплатно. При покупке свыше 20 голов действует хорошая скидка!! При покупке от 5 кур-1 в подарок!тел.80298560245(Татьяна).

Больше информации на сайте (www.kurodom.by)

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