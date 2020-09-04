В выходные ГАИ проверит водителей на трезвость

С 04 по 07 сентября на территории Республики Беларусь пройдет республиканская профилактическая акция «Трезвый водитель»

В целях активизации работы по пресечению и предупреждению фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями отделом ГАИ Пуховичского РОВД с 04 по 07 сентября проводится профилактическая акция «Трезвый водитель!».

В рамках акции сотрудники дорожно-патрульной службы будут осуществлять надзор за дорожным движением в усиленном режиме с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, АЗС, особенно в вечернее и ночное время.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

Отдел ГАИ Пуховичского района обращается к участникам дорожного движения: если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения либо без водительского удостоверения, сообщите в дежурную часть Пуховичского РОВД по телефону 8-01713-35534 или на телефонную линию 102. Конфиденциальность сообщения гарантируется.

ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД.