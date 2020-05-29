В ясли-саду № 2 г. Марьина Горка малыши становятся юными исследователями

Нет более пытливого исследователя, чем ребенок. Маленький человек охвачен жаждой познания. Дети по своей природе — исследователи: с радостью и удивлением они открывают для себя окружающий мир. Им интересно все.

Мир открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется детскому экспериментированию, элементарным опытам, воспитанию экологической культуры. В каждой возрастной группе созданы уголки познавательной практической деятельности, оснащенные разнообразными материалами: магнитами, кусочками ткани, камнями, минералами. Дети под руководством педагогов проводят простые опыты с водой, воздухом, магнитами. Пятый год подряд воспитанники яслей-сада принимают участие в районном конкурсе исследовательских работ «Я — исследователь». В этом году Алина Усова представила на конкурсе работу «Почему почернел картофель?».

Маленькие первооткрыватели могут окунуться в мир опытов и экспериментов в двух кружках исследовательской направленности в старшей и средней группе, где более углубленно изучаются свойства воды, воздуха, разных материалов под руководством педагогов Аллы Жишкевич и Натальи Казаковой.

Количество материалов для детского экспериментирования в детском саду пополняется постоянно. Сегодня это уже не просто уголок, а мини-лаборатория — результат проектной деятельности нашего детского сада и ЧСПУО «SOS-Детская деревня Марьина Горка». В мини-лаборатории собраны разнообразные материалы для опытов. Есть даже детский микроскоп. Теперь наши маленькие исследователи могут изучать мир клеток и микроорганизмов.

Юлия Андрианова,

заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 2 г. Марьина Горка».