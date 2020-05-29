Молодёжь 

В ясли-саду № 2 г. Марьина Горка малыши становятся юными исследователями

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Нет более пытливого исследователя, чем ребенок. Маленький человек охвачен жаждой познания.  Дети по своей природе — исследователи: с радостью и удивлением они открывают для себя окружающий мир. Им интересно все.

Мир открывается ребенку через опыт его личных  ощущений,  действий,  переживаний. В  нашем   дошкольном учреждении большое внимание уделяется детскому экспериментированию, элементарным опытам, воспитанию экологической культуры. В каждой возрастной группе созданы уголки познавательной практической деятельности, оснащенные разнообразными  материалами: магнитами, кусочками ткани, камнями, минералами.  Дети  под  руководством педагогов проводят простые опыты с водой, воздухом, магнитами. Пятый год  подряд  воспитанники  яслей-сада  принимают  участие в  районном  конкурсе  исследовательских работ «Я — исследователь». В этом году  Алина Усова представила на конкурсе работу «Почему почернел картофель?».

Маленькие первооткрыватели могут окунуться в мир опытов и экспериментов в двух кружках исследовательской направленности  в старшей и средней группе, где более углубленно изучаются свойства воды, воздуха, разных материалов под руководством  педагогов Аллы Жишкевич и Натальи Казаковой.

Количество материалов для детского экспериментирования в детском саду пополняется постоянно. Сегодня это уже не просто уголок, а мини-лаборатория  —  результат проектной деятельности нашего детского сада и ЧСПУО «SOS-Детская деревня  Марьина  Горка». В мини-лаборатории собраны разнообразные материалы для опытов. Есть даже детский микроскоп. Теперь  наши  маленькие исследователи  могут  изучать мир клеток  и  микроорганизмов.

Юлия  Андрианова,

заместитель заведующего по основной  деятельности ГУО «Ясли-сад № 2 г.  Марьина Горка».

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