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Вадим Девятовский: Белорусы привыкли к стабильности и спокойствию, этим нужно дорожить

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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский: «…Через погромы, агрессию и провокации, далеко не всегда направленные на изменения к лучшему, невозможно движение вперед. Нарушается равновесие в обществе, приводящее к войнам, экономическому спаду и, к большому сожалению, по многим важным вопросам к точке невозврата. К счастью, в Беларуси этого нет. У нас гораздо спокойнее, и все это благодаря усилиям руководства страны во главе с Президентом. Государство делает все возможное, чтобы развитие страны не замедлялось, сохраняя при этом самую важную для нас ценность – независимость».

Источник: tvr.by

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