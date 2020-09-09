Вакцинация  против  гриппа  препятствует  коронавирусу

Проблема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом актуальна во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь.

В Минской области в сезон заболеваемости осенью 2019 года — весной 2020 года острыми респираторными инфекциями и гриппом переболело 26 процентов населения, то есть одна четвертая часть.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в период сезонного подъема заболеваемости ОРИ риск инфицироваться одновременно COVID-19 и вирусом гриппа или другим вирусом респираторной группы очень высок.

Медики провели анализ и выявили, что только у 33,6 процента лиц, привитых в 2019 году против гриппа, в период с марта по июнь текущего года ставших контактами первого уровня, впоследствии развилась коронавирусная инфекция. Данный факт дает основание предположить, что организм привитого человека находится в постоянной готовности реагировать на внедрение нового инфекционного агента. Косвенно ежегодная вакцинация против гриппа может являться профилактикой развития заболевания коронавирусной инфекцией, а также сочетанной инфекцией. Поэтому вакцинация против гриппа в текущем году приобрела еще большую значимость, чем в предыдущие годы.

Однозначно самым действенным методом является иммунопрофилактика. Из всей группы респираторных вирусов специфическая профилактика существует только против вируса гриппа, и она в ходе многолетней практики доказала свою обоснованность и целесообразность.

Среди лиц, переболевших гриппом в сезон заболеваемости 2019-2020 годов в Минской области, 91,7 процента — это лица, не получившие вакцинацию в 2019 году. В результате вакцинации у 40 процентов населения и более формируется коллективный иммунитет. Таким путем оказывается влияние и на заболеваемость не привитых: чем большее количество человек защищено от гриппа, тем меньше источников инфекции и меньше возможности для распространения вирусов.

Вакцинация работающего населения против гриппа позволяет максимально сохранить здоровье, снизить потерю производительности труда, предотвратить повышенную нагрузку на продолжающий работу здоровый персонал.

В соответствии с нормативно-распорядительными документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь в текущем году запланировано охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 40 процентов населения Минской области, в том числе до 75 процентов населения, относящегося к группам риска, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Это:

— дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет;

— дети в возрасте от 3-х лет и взрослые с хроническими заболеваниями;

— лица с иммуносупрессией;

— лица в возрасте старше 65 лет;

— беременные женщины;

— медицинские, фармацевтические работники;

— дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

— работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.

По статистике выше всего вероятность заболеть гриппом у непривитых детей, посещающих дошкольные и школьные учреждения образования, поэтому в первую очередь целесообразно вакцинировать именно данную группу населения.

Для вакцинации лиц из групп риска используется российская вакцина «Гриппол плюс» на бесплатной основе. За личные средства граждан, а также средства предприятий и организаций — «Гриппол плюс» и «Ультрикс» производства Российской Федерации, «Ваксигрипп Тетра» производства Франции, «Инфлювак» производства Нидерланды.

Все вакцины являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарственными средствами и соответствуют рекомендациям ВОЗ по составу противогриппозных вакцин в сезон гриппа 2020-2021 годов.

Профилактическую прививку против гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства при наличии показаний за счет средств, выделенных нанимателем для вакцинации своих сотрудников, а также за личные средства граждан в любом учреждении здравоохранения, оказывающем данный вид услуг.

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.