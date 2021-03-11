Представитель  ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович: Вакцине нужно доверять

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавирусной инфекции. Если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович, выступая по видеосвязи на заседании в рамках V Национальной ассамблеи «Защищенное поколение».

Представитель ВОЗ выделила четыре главных элемента, которые влияют на доверие. Первое и самое важное — это прямая коммуникация с населением. Второе — источник информации, с помощью которого оно формирует свое мнение. Третье — окружение. И последнее — пример властей, правительственных органов и врачей. По ее словам, население будет больше доверять вакцинации, если увидит своими глазами, что эту процедуру проходят и врачи, и политики.

По информации БелТА.