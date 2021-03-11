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Представитель  ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович: Вакцине нужно доверять

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия  к  вакцинации от коронавирусной инфекции. Если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы  иммунизации. Об этом заявила  представитель  ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович, выступая по видеосвязи  на  заседании  в рамках  V Национальной ассамблеи «Защищенное поколение».

Представитель ВОЗ выделила четыре главных элемента, которые влияют на доверие. Первое и самое  важное — это прямая  коммуникация с  населением. Второе —  источник информации, с помощью которого оно формирует свое мнение. Третье — окружение. И последнее — пример властей, правительственных органов и врачей. По ее словам, население будет больше доверять вакцинации, если увидит своими глазами, что эту процедуру проходят и врачи, и политики.

По информации БелТА.

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