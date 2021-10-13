Вам ответят

13 октября

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Александр Васильевич КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет главный лесничий ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ. Тел.: 3-57-27;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА. Тел.: 3-40-06.

14 октября

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

12 октября

с 10.00 до 11.00 в здании Пуховичского райисполкома и с 12.00 до 13.00 в здании Дукорского сельисполкома будет проводить прием граждан по личным вопросам член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Владимирович ГАЙДУКЕВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС. Тел.: 6-72-07.

13 октября

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Александр Васильевич КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет главный лесничий ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ. Тел.: 3-57-27;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА. Тел.: 3-40-06.

14 октября

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.