Вам ответят

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13  октября

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую  телефонную линию» проведет  заместитель начальника  Пуховичского РОЧС Александр Васильевич КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;

с 9.00 до 11.00 «прямую  телефонную линию» проведет  главный  лесничий ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ. Тел.: 3-57-27;

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет  заместитель директора государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА.  Тел.: 3-40-06.

14  октября

с 8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 202,   а  с  10.00   до 11.00 — «прямую телефонную  линию» проведет  председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет  начальник отдела загс  Пуховичского райисполкома  Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

12  октября

с 10.00 до 11.00 в здании Пуховичского райисполкома и с 12.00 до 13.00 в здании Дукорского сельисполкома будет проводить прием граждан по личным вопросам член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Владимирович ГАЙДУКЕВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет начальник  отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС. Тел.: 6-72-07.

13  октября

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую  телефонную линию» проведет  заместитель начальника  Пуховичского РОЧС Александр Васильевич КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;

с 9.00 до 11.00 «прямую  телефонную линию» проведет  главный  лесничий ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ. Тел.: 3-57-27;

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет  заместитель директора государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА.  Тел.: 3-40-06.

14  октября

с 8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 202,   а  с  10.00   до 11.00 — «прямую телефонную  линию» проведет  председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет  начальник отдела загс  Пуховичского райисполкома  Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

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