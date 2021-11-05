Вам ответят

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6  ноября  с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную   линию» проведет заместитель председателя Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.   Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ. Тел.: 6-72-07;

«прямую  телефонную   линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

8  ноября

с 14.00 до 16.00 «прямую  телефонную линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОВД — начальник криминальной милиции Роман Александрович КРЮКОВ. Тел.: 3-57-05.

9  ноября

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС. Тел.: 6-72-07.

10  ноября

с  8.00 до 13.00 личный прием граждан проведет председатель Пуховичского  районного исполнительного  комитета  Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую  телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Александр Васильевич  КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;

с 10.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет  начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья  Викторовна  КОЛЕСЕНКО. Тел.: 4-55-13.

 

Прием граждан

22 ноября с 11.00 до 13.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете проводит личный прием депутат Палаты представителей Национального собрания  Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу №65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ.

Предварительная запись на личный прием проводится по телефону  3-42-35  до 12 ноября в рабочие дни с 14.00 до 17.00.

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