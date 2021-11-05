Вам ответят
6 ноября с 9.00 до 12.00
«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ. Тел.: (8-017) 500-41-60;
«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ. Тел.: 6-72-07;
«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.
8 ноября
с 14.00 до 16.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОВД — начальник криминальной милиции Роман Александрович КРЮКОВ. Тел.: 3-57-05.
9 ноября
с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС. Тел.: 6-72-07.
10 ноября
с 8.00 до 13.00 личный прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;
с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Александр Васильевич КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;
с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Викторовна КОЛЕСЕНКО. Тел.: 4-55-13.
Прием граждан
22 ноября с 11.00 до 13.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете проводит личный прием депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу №65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ.
Предварительная запись на личный прием проводится по телефону 3-42-35 до 12 ноября в рабочие дни с 14.00 до 17.00.