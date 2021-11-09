Официально 

На ваши вопросы ответят

23 Redactor Комментариев нет

11  ноября

с  8.00  до  13.00   прием  граждан  в  кабинете  №202, а  с 10.00 до 11.00  «прямую  телефонную линию» проведет  председатель  Пуховичского  районного  Совета  депутатов  Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 10.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет директор филиала «Автомобильный парк №19» ОАО «Миноблавтотранс» Геннадий  Иванович  СЕЧКО. Тел.: 3-58-76;

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет начальник отдела загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК.  Тел.: 6-72-07.

 

Прием граждан

22 ноября с 11.00 до 13.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете проводит личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания  Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу №65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ.

Предварительная запись на личный прием проводится по телефону  3-42-35  до 12 ноября в рабочие дни с 14.00 до 17.00.

 

Сообщаем

Заседание постоянно действующей  комиссии  по  координации  работы  по  содействию  занятости населения  Пуховичского района состоится     11  НОЯБРЯ  с 15.00 до 16.00  в  здании  Пуховичского  райисполкома  по  адресу:  г. Марьина Горка, ул.  Ленинская, д. 47, каб. 202.

Дополнительную  информацию  можно  получить у  секретаря   комиссии  по  телефонам:  (8-01713) 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by,  222827,  г. Марьина  Горка, ул. Новая Заря, 22а.

Вам также может понравиться

Пуховчане обсудили с депутатом поправки в Конституцию

Redactor 0

Образованы участки для  голосования по  выборам  депутата  Палаты  представителей Национального собрания Республики Беларусь

Redactor 0

Регистрация для иностранных гостей

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿