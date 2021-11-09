На ваши вопросы ответят

11 ноября

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете №202, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет директор филиала «Автомобильный парк №19» ОАО «Миноблавтотранс» Геннадий Иванович СЕЧКО. Тел.: 3-58-76;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

Прием граждан

22 ноября с 11.00 до 13.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете проводит личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу №65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ.

Предварительная запись на личный прием проводится по телефону 3-42-35 до 12 ноября в рабочие дни с 14.00 до 17.00.

Сообщаем

Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Пуховичского района состоится 11 НОЯБРЯ с 15.00 до 16.00 в здании Пуховичского райисполкома по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, каб. 202.

Дополнительную информацию можно получить у секретаря комиссии по телефонам: (8-01713) 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by, 222827, г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а.