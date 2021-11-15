Вам ответят

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16  ноября  

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома  Вадим Дмитриевич МАСЬ.  Тел.: 6-72-07.

17  ноября  

с 8.00 до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 212,  а  с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную   линию» проведет  заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ.  Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 «прямую  телефонную   линию» проведет  заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА.  Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый  заместитель  начальника  Пуховичского  РОЧС  Антон Михайлович ЛАШУК.  Тел.: 6-04-47;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»  Дмитрий Иванович  БРИЖЕВИЧ.  Тел.: 4-52-77.

18  ноября  

с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и  «прямую телефонную линию» в Правдинском посисполкоме проведет председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов  Мария Владимировна КЛИМОВИЧ.  Тел.: 4-23-28;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и  «прямую  телефонную   линию» в Блужском сельисполкоме проведет  первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ.  Тел.: 9-63-35;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и  «прямую  телефонную   линию» в Дубровском сельисполкоме проведет    начальник  отдела  организационно-кадровой  работы Пуховичского райисполкома Дмитрий Иванович ГУБОР.  Тел.: 7-60-46;

с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ»  Людмила Владимировна ЖАРИНОВА.  Тел.:  3-57-15;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите  Пуховичского райисполкома  Елена  Викентьевна СЕНЬКО.  Тел.:  6-72-07;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию»  по  вопросам назначения семейного капитала и  досрочного   распоряжения  его  средствами  проведет  начальник   отдела материально-бытового обеспечения пенсионеров и  инвалидов  управления  по  труду,  занятости и  социальной  защите  Пуховичского  райисполкома  Сергей       Валерьевич   ЕРЕМИН.   Тел.:  3-59-61.

 

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