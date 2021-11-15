Вам ответят

16 ноября

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ. Тел.: 6-72-07.

17 ноября

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Михайлович ЛАШУК. Тел.: 6-04-47;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрий Иванович БРИЖЕВИЧ. Тел.: 4-52-77.

18 ноября

с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Правдинском посисполкоме проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 4-23-28;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Блужском сельисполкоме проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 9-63-35;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Дубровском сельисполкоме проведет начальник отдела организационно-кадровой работы Пуховичского райисполкома Дмитрий Иванович ГУБОР. Тел.: 7-60-46;

с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Людмила Владимировна ЖАРИНОВА. Тел.: 3-57-15;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по вопросам назначения семейного капитала и досрочного распоряжения его средствами проведет начальник отдела материально-бытового обеспечения пенсионеров и инвалидов управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Сергей Валерьевич ЕРЕМИН. Тел.: 3-59-61.