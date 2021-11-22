Вам ответят

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23  ноября

с  11.00  до  12.00  «прямую  телефонную линию» проведет  начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07.

24  ноября

 с  9.00 до 10.00    «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07 и с 10.00 выездной  прием  граждан  в  Пуховичском сельисполкоме проведет  первый заместитель председателя  Пуховичского районного исполнительного комитета Александр Анатольевич  МАЕВСКИЙ;

с  8.00  до  13.00  «прямую  телефонную линию» проведет  заместитель начальника Пуховичского РОЧС Иван Сергеевич МАЗАНИК.  Тел.: 6-04-99.

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