Вам ответят

23 ноября

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07.

24 ноября

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07 и с 10.00 выездной прием граждан в Пуховичском сельисполкоме проведет первый заместитель председателя Пуховичского районного исполнительного комитета Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Иван Сергеевич МАЗАНИК. Тел.: 6-04-99.