Вам ответят

1 декабря

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РОЧС Алексей Николаевич НЕСТЕРОВИЧ. Тел.: 6-01-89.

2 декабря

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.

ГРАФИК

личного и выездного приема граждан

и представителей юридических лиц,

проведения «прямых телефонных линий»

руководством районного исполнительного

комитета и районного Совета депутатов

в декабре 2021 года

Виктор Михайлович КОЛЕДА —

председатель Пуховичского районного

исполнительного комитета:

8 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан;

22 декабря — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Свислочском сельисполкоме.

Мария Владимировна КЛИМОВИЧ —

председатель Пуховичского районного

Совета депутатов:

9 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;

16 декабря — с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-44-55 в Блонском сельисполкоме;

23 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.

Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —

первый заместитель председателя райисполкома,

начальник управления по сельскому хозяйству

и продовольствию (курирует вопросы

землепользования, деятельности

сельскохозяйственных организаций

и садоводческих товариществ):

1 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;

16 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-85-89 в Голоцком сельисполкоме.

Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы идеологической работы,

здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):

7 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-57-09 в Новоселковском сельисполкоме;

15 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы промышленности,

транспорта, торговли и услуг):

1 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;

17 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-19-45 в Пуховичском сельисполкоме.

Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы архитектуры,

строительства, жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства):

2 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 5-23-44 в Свислочском сельисполкоме;

15 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —

управляющий делами райисполкома:

16 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-39-35 в Дукорском сельисполкоме;

29 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 217, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на личный прием к руководству районного исполнительного комитета в дни и часы работы райисполкома по телефону 2-04-24.