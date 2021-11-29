Вам ответят
1 декабря
с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РОЧС Алексей Николаевич НЕСТЕРОВИЧ. Тел.: 6-01-89.
2 декабря
с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.
ГРАФИК
личного и выездного приема граждан
и представителей юридических лиц,
проведения «прямых телефонных линий»
руководством районного исполнительного
комитета и районного Совета депутатов
в декабре 2021 года
Виктор Михайлович КОЛЕДА —
председатель Пуховичского районного
исполнительного комитета:
8 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан;
22 декабря — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Свислочском сельисполкоме.
Мария Владимировна КЛИМОВИЧ —
председатель Пуховичского районного
Совета депутатов:
9 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;
16 декабря — с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-44-55 в Блонском сельисполкоме;
23 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.
Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —
первый заместитель председателя райисполкома,
начальник управления по сельскому хозяйству
и продовольствию (курирует вопросы
землепользования, деятельности
сельскохозяйственных организаций
и садоводческих товариществ):
1 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;
16 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-85-89 в Голоцком сельисполкоме.
Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы идеологической работы,
здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):
7 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-57-09 в Новоселковском сельисполкоме;
15 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы промышленности,
транспорта, торговли и услуг):
1 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;
17 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-19-45 в Пуховичском сельисполкоме.
Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы архитектуры,
строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства):
2 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 5-23-44 в Свислочском сельисполкоме;
15 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —
управляющий делами райисполкома:
16 декабря — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-39-35 в Дукорском сельисполкоме;
29 декабря — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 217, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на личный прием к руководству районного исполнительного комитета в дни и часы работы райисполкома по телефону 2-04-24.