Вам ответят

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1  декабря

с 8.00 до 13.00  «прямую  телефонную линию» проведет  начальник   Пуховичского  РОЧС  Алексей  Николаевич  НЕСТЕРОВИЧ.   Тел.:  6-01-89.

2  декабря

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по  делам  молодежи  Пуховичского  райисполкома  Елена  Анатольевна  АДАМЕЙКО.         Тел.: 6-72-07.

 

ГРАФИК

личного и выездного приема граждан

и представителей юридических лиц,

проведения «прямых телефонных  линий»

руководством районного исполнительного

комитета и районного Совета депутатов

в декабре 2021 года

Виктор  Михайлович  КОЛЕДА —

председатель Пуховичского  районного  

исполнительного  комитета:

8  декабря  —  с 8.00 до 13.00  прием граждан;

22  декабря —   с 9.00 до 10.00  по  телефону  6-72-07  —   «прямая телефонная  линия», а  с 10.00 — выездной   прием  граждан  и  юридических лиц  в Свислочском сельисполкоме.

Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ —

председатель Пуховичского  районного  

Совета  депутатов:

9  декабря  с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 —  «прямая телефонная  линия» по телефону 6-02-07;

16  декабря с 11.00 до 12.00 выездной прием  граждан  и   «прямая  телефонная   линия»  по  телефону   4-44-55  в Блонском сельисполкоме;

23  декабря  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202.

Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ  —

первый  заместитель  председателя   райисполкома,

начальник  управления  по сельскому хозяйству

 и  продовольствию  (курирует  вопросы

землепользования,  деятельности  

сельскохозяйственных  организаций  

и  садоводческих  товариществ):

1  декабря  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в   кабинете   № 117,   а  с  11.00   до 12.00 — «прямая телефонная  линия» по телефону 6-72-07;

16  декабря  —  с 15.00 до 16.00  выездной  прием    граждан   и  «прямая   телефонная   линия»  по  телефону    6-85-89  в  Голоцком сельисполкоме.

Наталья  Анатольевна  ЧЕРНЫШЕВА  —

заместитель председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  идеологической  работы,  

здравоохранения,  образования,  культуры,  спорта,  социальной  сферы):

7  декабря с 15.00 до 16.00 выездной прием  граждан и   «прямая  телефонная   линия»  по   телефону 4-57-09   в  Новоселковском  сельисполкоме;

15  декабря  с  8.00 до 13.00 прием граждан  в  кабинете   №  201,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Наталья  Васильевна  ЛИТВИНЧУК  —

заместитель  председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  промышленности,  

транспорта,  торговли  и  услуг):

1  декабря   с  8.00 до 13.00   прием граждан в  кабинете   № 205,  а  с  9.00  до 10.00   по  телефону  6-72-07 —  «прямая   телефонная  линия» с населением;

17  декабря  —  с 15.00  до 16.00  выездной   прием  граждан  и   «прямая   телефонная   линия»  по  телефону  9-19-45  в  Пуховичском  сельисполкоме.

Денис  Геннадьевич  ШИРОКИЙ  —

заместитель председателя райисполкома

(курирует  вопросы  архитектуры,  

строительства,  жилищно-коммунального

и  дорожного хозяйства):

2  декабря  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону 5-23-44  в  Свислочском сельисполкоме;

15  декабря — с  8.00  до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 212,  а  с  11.00  до 12.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ  —

управляющий делами райисполкома:

16  декабря  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону  6-39-35  в  Дукорском сельисполкоме;

29  декабря — с  8.00  до 13.00 прием граждан  в  кабинете  № 217,  а   с   9.00  до 10.00   по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

В соответствии  с  Законом  Республики  Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная  запись на  личный   прием к руководству районного  исполнительного  комитета  в  дни  и  часы  работы  райисполкома  по  телефону  2-04-24.

 

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