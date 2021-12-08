Вам ответят

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9  декабря

с 8.00 до 13.00 прием граждан  в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по  телефону  6-02-07   проведет   председатель Пуховичского  районного Совета  депутатов Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет  начальник  отдела  жилищно-коммунального хозяйства  Пуховичского райисполкома  Екатерина Ивановна ВЕРАС.   Тел.: 6-72-07.

11  ДЕКАБРЯ  с  9.00 до 12.00

«прямую телефонную  линию» проведет  заместитель  председателя   Минского  облисполкома  Иван Станиславович МАРКЕВИЧ.  Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА.  Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района электрических сетей  Сергей  Викторович  ХАДЫКО.  Тел.: 3-50-88;

«прямую  телефонную  линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

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