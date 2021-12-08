Вам ответят

9 декабря

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по телефону 6-02-07 проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС. Тел.: 6-72-07.

11 ДЕКАБРЯ с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома Иван Станиславович МАРКЕВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района электрических сетей Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.