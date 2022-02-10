Вам ответят

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11  ФЕВРАЛЯ

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65  Олег Алексеевич  БЕЛОКОНЕВ.  Тел.: 6-62-10;

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА. Тел.:  3-40-06.

12  ФЕВРАЛЯ  с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную   линию» проведет  заместитель председателя Минского облисполкома   Александр Владимирович КРУЧАНОВ.    Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК.  Тел.:  6-72-07;

«прямую  телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РЭС  Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.:  3-50-88;

«прямую  телефонную   линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

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