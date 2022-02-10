Вам ответят

11 ФЕВРАЛЯ

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-62-10;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА. Тел.: 3-40-06.

12 ФЕВРАЛЯ с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома Александр Владимирович КРУЧАНОВ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.