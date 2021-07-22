Вам ответят

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24  июЛя  с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет  заместитель председателя Миноблисполкома Денис Николаевич КУРЛЕНКО. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

«прямую  телефонную   линию»   проведут   председатели  и   управляющие  делами  поссельисполкомов.

Примет нотариус

23 июЛя  с  9.00  до  14.00  в  агрогородке Ветеревичи-2, ул. Школьная, 6  нотариус  нотариальной    конторы  Татьяна Евгеньевна КОЗИМИРОВА будет  осуществлять  нотариальное  обслуживание  на   основании  заявок,   поступивших   от  заинтересованных  лиц. Тел.: 9-00-91.

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