Вам ответят

24 июЛя с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Миноблисполкома Денис Николаевич КУРЛЕНКО. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

Примет нотариус

23 июЛя с 9.00 до 14.00 в агрогородке Ветеревичи-2, ул. Школьная, 6 нотариус нотариальной конторы Татьяна Евгеньевна КОЗИМИРОВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 9-00-91.