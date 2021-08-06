Официально 

Вам ответят

13 Redactor Комментариев нет

5  АВГУСТА

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет   начальник Пуховичского ЗУЭС  Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ. Тел.: 6-02-31;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет   начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную  линию» в Новоселковском сельисполкоме проведет  заместитель председателя  райисполкома  Александр  Григорьевич СУГАК. Тел.: 4-57-09.

7  АВГУСТА  с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет  заместитель председателя Минского облисполкома Иван Станиславович МАРКЕВИЧ.  Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-72-07;

«прямую  телефонную   линию»   проведут   председатели  и   управляющие  делами  поссельисполкомов.

Вам также может понравиться

МНС: если человек оказался в сложной жизненной ситуации, его могут освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов

Redactor 0

Пройдут «прямые телефонные линии»

Redactor 0

Каждый последний четверг месяца профсоюзные юристы проводят бесплатные выездные приемы

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿