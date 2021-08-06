Вам ответят

5 АВГУСТА

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ. Тел.: 6-02-31;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Новоселковском сельисполкоме проведет заместитель председателя райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 4-57-09.

7 АВГУСТА с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома Иван Станиславович МАРКЕВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.