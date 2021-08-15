Вам ответят

16 августа

с 14.00 до 16.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОВД по идеологической подготовке и кадровому обеспечению Елена Евгеньевна СУГАК. Тел.: 3-52-72.

17 августа

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ. Тел.: 6-72-07.

18 августа

с 10.00 в здании Пуховичского райисполкома выездной прием проведет председатель комитета по сельскому хозяйству и проводольствию Минского облисполкома Василий Васильевич СЫСОЕВ. Предварительная запись по тел.: 2-04-24;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Михайлович ЛАШУК. Тел.: 6-04-47.