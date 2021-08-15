Вам ответят

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16  августа

с 14.00 до 16.00  «прямую  телефонную   линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОВД по идеологической  подготовке  и     кадровому обеспечению    Елена Евгеньевна СУГАК. Тел.:  3-52-72.

17  августа

с 11.00 до 12.00   «прямую   телефонную   линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства   Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ. Тел.:  6-72-07.

18  августа

с 10.00 в здании Пуховичского  райисполкома  выездной прием проведет  председатель  комитета  по сельскому хозяйству и проводольствию Минского облисполкома  Василий Васильевич   СЫСОЕВ.       Предварительная запись по тел.: 2-04-24;

с 8.00 до 13.00  прием  граждан в кабинете   № 201,  а с 10.00 до 11.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   заместитель председателя   Пуховичского  райисполкома    Наталья      Анатольевна    ЧЕРНЫШЕВА.  Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00  прием  граждан в кабинете   № 212,  а с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет   заместитель  председателя  Пуховичского  райисполкома   Александр    Григорьевич  СУГАК.  Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00   «прямую   телефонную   линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС    Антон Михайлович ЛАШУК. Тел.:  6-04-47.

 

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