Вам ответят

19 августа

с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Свислочском сельисполкоме проведет член президиума районного Совета депутатов Владимир Владимирович КУРЛОВИЧ. Тел.: 5-23-44;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Шацком сельисполкоме проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 4-37-95;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Блонском сельисполкоме проведет управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 4-44-55.

20 августа

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Дукорском сельисполкоме проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-39-35.

21 августа с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет главный инженер ГП «Пуховичский водоканал» Евгений Владимирович АНДРОСИК. Тел.: 4-56-68;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.