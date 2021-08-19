Вам ответят

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19  августа

с 9.00 до 10.00  выездной прием  граждан и  «прямую  телефонную   линию»  в Свислочском сельисполкоме проведет  член президиума районного Совета депутатов  Владимир Владимирович КУРЛОВИЧ.  Тел.: 5-23-44;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию»  проведет  начальник управления по труду, занятости и социальной   защите  Пуховичского  райисполкома  Елена Викентьевна СЕНЬКО.  Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00  выездной прием  граждан и  «прямую  телефонную   линию»  в Шацком сельисполкоме проведет  первый  заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ.  Тел.: 4-37-95;

с 15.00 до 16.00  выездной прием  граждан и  «прямую  телефонную   линию»  в Блонском сельисполкоме проведет   управляющий делами  Пуховичского  райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ.  Тел.: 4-44-55.

20  августа

с 15.00 до 16.00  выездной прием  граждан и  «прямую  телефонную   линию»  в Дукорском сельисполкоме проведет   заместитель председателя  Пуховичского  райисполкома   Наталья  Васильевна ЛИТВИНЧУК.  Тел.: 6-39-35.

21  августа  с 9.00 до 12.00

«прямую  телефонную   линию»   проведет  председатель Минского областного Совета депутатов  Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ. Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую телефонную линию»  проведет  заместитель председателя Пуховичского   райисполкома  Александр  Григорьевич  СУГАК.     Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию»  проведет  главный инженер ГП «Пуховичский водоканал»  Евгений Владимирович АНДРОСИК.  Тел.: 4-56-68;

«прямую  телефонную   линию»  проведут   председатели  и   управляющие  делами  поссельисполкомов.

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