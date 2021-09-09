Вам ответят

9 СЕНТЯБРЯ

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» председателя Пуховичского районного Совета депутатов Марии Владимировны КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07.

10 СЕНТЯБРЯ

с 9.00 до 12.00 состоится тематическая «прямая телефонная линия» райисполкома по вопросам водоснабжения населения района, которую проведет заместитель председателя райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ. Вы можете сообщить о проблемах водоснабжения (несоответствия качества воды, ее температуры, давления в системе и других вопросах) по телефону 6-72-07.

11 СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-72-07.

15 СЕНТЯБРЯ

с 9.00 до 12.00 состоится тематическая «прямая телефонная линия» облисполкома по вопросам водоснабжения населения области, которую проведет заместитель председателя облисполкома Александр Владимирович КРУЧАНОВ. Вы можете сообщить о проблемах водоснабжения (несоответствия качества воды, ее температуры, давления в системе и других вопросах) по телефону (8-017) 500-41-60.