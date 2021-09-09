Вам ответят

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9  СЕНТЯБРЯ

с 8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 202,   а  с  10.00   до 11.00 — «прямая телефонная  линия»   председателя  Пуховичского районного Совета депутатов Марии Владимировны КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07.

10  СЕНТЯБРЯ

с 9.00  до  12.00  состоится тематическая «прямая телефонная  линия»  райисполкома по вопросам водоснабжения населения района, которую проведет заместитель председателя райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ. Вы можете сообщить о проблемах водоснабжения (несоответствия качества воды, ее температуры, давления в системе и других вопросах) по телефону 6-72-07.

11  СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ.  Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ.  Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-72-07.

15  СЕНТЯБРЯ

с 9.00  до  12.00  состоится тематическая «прямая телефонная  линия»  облисполкома по вопросам водоснабжения населения области, которую проведет заместитель председателя облисполкома Александр Владимирович КРУЧАНОВ. Вы можете сообщить о проблемах водоснабжения (несоответствия качества воды, ее температуры, давления в системе и других  вопросах) по телефону (8-017) 500-41-60.

 

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