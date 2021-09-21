Вам ответят

22 сентября

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07, а с 10.00 выездной прием граждан в Голоцком сельисполкоме проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Иван Сергеевич МАЗАНИК. Тел.: 6-04-99;

с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет исполняющий обязанности директора КЗУП «ЭкоВторСнаб» Алексей Викентьевич БРЕССКИЙ. Тел.: 6-31-52;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Владимировна АЖОЙЧИК. Тел.: 3-41-80;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169» Геннадий Сергеевич МАТАРАС. Тел.: 5-16-65.

23 сентября

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете №202 проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07;

с 14.00 до 15.00 «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07, а с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и представителей юридических лиц будет проводить генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Юрий Владимирович КУКАШУК.

Мероприятие будет проходить в административном здании Пуховичского районного исполнительного комитета (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47).

Предварительная запись на прием осуществляется в дни и часы работы Пуховичского райисполкома по телефону 2-04-24.