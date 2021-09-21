Вам ответят

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22  сентября

с 9.00 до 10.00  «прямую  телефонную  линию»  по  телефону   6-72-07,  а  с 10.00   выездной  прием  граждан в Голоцком  сельисполкоме  проведет  председатель  Пуховичского   райисполкома    Виктор  Михайлович  КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую  телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Иван Сергеевич МАЗАНИК. Тел.: 6-04-99;

с 9.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет  исполняющий обязанности директора КЗУП «ЭкоВторСнаб»  Алексей Викентьевич  БРЕССКИЙ. Тел.: 6-31-52;

с 10.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» проведет  заместитель  начальника  управления  по  труду,  занятости  и социальной  защите Пуховичского  райисполкома  Елена Владимировна  АЖОЙЧИК.  Тел.: 3-41-80;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник филиала КУП  «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169»   Геннадий  Сергеевич   МАТАРАС. Тел.:  5-16-65.

23  сентября

с 8.00 до 13.00  прием  граждан в кабинете  №202  проведет  председатель Пуховичского районного Совета  депутатов Мария Владимировна   КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную линию» проведет  начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского  райисполкома  Елена  Викентьевна  СЕНЬКО.  Тел.: 6-72-07;

с 14.00 до 15.00 «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07, а с 15.00 до 16.00  выездной прием  граждан и представителей  юридических  лиц  будет  проводить  генеральный   директор государственного  объединения  «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Юрий  Владимирович  КУКАШУК.

Мероприятие будет проходить в административном здании Пуховичского районного исполнительного комитета (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47).

Предварительная запись на прием осуществляется в дни и часы работы Пуховичского райисполкома по телефону 2-04-24.

 

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