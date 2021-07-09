Вам ответят

10 июЛя с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет главный государственный санитарный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Елена Геннадьевна ПАРХИМЧИК. Тел.: 5-13-52;

«прямую телефонную линию» проведет исполняющий обязанности начальника Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Дмитрий Александрович ТАТАРНИКОВ. Тел.: 4-59-71;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

Сообщаем!

Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Пуховичского района состоится 8 июля с 15.00 до 16.00 в здании Пуховичского райисполкома по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, кабинет 202.

Дополнительную информацию можно получить у секретаря комиссии по телефонам: (8-01713) 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by, 222827, г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а.