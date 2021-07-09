Вам ответят

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10  июЛя  с 9.00 до 12.00

«прямую  телефонную   линию»  проведет   председатель Минского областного  Совета  депутатов  Наталья  Викторовна  ЯКУБИЦКАЯ.  Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую телефонную линию»  проведет  заместитель председателя райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

«прямую  телефонную   линию» проведет  главный  государственный санитарный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Елена Геннадьевна ПАРХИМЧИК.  Тел.: 5-13-52;

«прямую телефонную линию»  проведет  исполняющий обязанности начальника Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Дмитрий Александрович ТАТАРНИКОВ.  Тел.: 4-59-71;

«прямую  телефонную   линию»   проведут   председатели  и   управляющие  делами  поссельисполкомов.

Сообщаем!

Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения  Пуховичского района состоится 8 июля  с 15.00 до 16.00 в  здании  Пуховичского  райисполкома  по  адресу:  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, кабинет 202.

Дополнительную  информацию  можно  получить у  секретаря  комиссии по телефонам: (8-01713) 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by,  222827,  г. Марьина  Горка, ул. Новая Заря, 22а.

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