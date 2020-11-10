Общество 

Вас услышат — начинает работу общественная приемная по вопросам развития страны и района

35 Redactor Комментариев нет

 

С 11 ноября в Марьиной Горке  начинает работу общественная приемная по актуальным вопросам развития страны и района.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:

 СРЕДА: с 14.00 до 17.00

СУББОТА: с 10.00 до 13.00

Прием граждан проводится по адресу: ул. Ленинская, 51  в кабинете №10 (2 этаж). Телефон 801713- 60273

 

Дата и время приема ФИО ведущего прием Должность
11 ноября (среда)

14.00 – 17.00

 Сарнова

Людмила Николаевна

Сенько

Елена Викентьевна

 председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»;

начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
14 ноября (суббота)

10.00 – 13.00

 Гулякевич

Людмила Федоровна

Межённый

Сергей Николаевич

 председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов;

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
18 ноября (среда)

14.00 – 17.00

 Мазаник

Елена Анатольевна

Пархимчик

Елена Геннадьевна

 Первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»;

главный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
21 ноября (суббота)

10.00 – 13.00

 Сарнова

Людмила Николаевна

Шестакова Елена Александровна

 председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»;

заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома
25 ноября (среда)

14.00 – 17.00

 Гулякевич

Людмила Федоровна

Костюк

Вадим Олегович

 председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов;

директор УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района
28 ноября (суббота)

10.00 – 13.00

 Соболевская

Анна Александровна

Баешко

Александр Евгеньевич

 председатель Пуховичской районной организации БООВ;

начальник землеустроительной службы райисполкома

Вам также может понравиться

Калі сям’я і школа — паняцці неразрыўныя

Redactor 0

МЧС рекомендует при грозе не прятаться под высокие деревья

Redactor 0

Сёння — Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿