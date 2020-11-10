Вас услышат — начинает работу общественная приемная по вопросам развития страны и района
С 11 ноября в Марьиной Горке начинает работу общественная приемная по актуальным вопросам развития страны и района.
ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:
СРЕДА: с 14.00 до 17.00
СУББОТА: с 10.00 до 13.00
Прием граждан проводится по адресу: ул. Ленинская, 51 в кабинете №10 (2 этаж). Телефон 801713- 60273
|Дата и время приема
|ФИО ведущего прием
|Должность
|11 ноября (среда)
14.00 – 17.00
|Сарнова
Людмила Николаевна
Сенько
Елена Викентьевна
|председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»;
начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
|14 ноября (суббота)
10.00 – 13.00
|Гулякевич
Людмила Федоровна
Межённый
Сергей Николаевич
|председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов;
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
|18 ноября (среда)
14.00 – 17.00
|Мазаник
Елена Анатольевна
Пархимчик
Елена Геннадьевна
|Первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»;
главный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
|21 ноября (суббота)
10.00 – 13.00
|Сарнова
Людмила Николаевна
Шестакова Елена Александровна
|председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»;
заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома
|25 ноября (среда)
14.00 – 17.00
|Гулякевич
Людмила Федоровна
Костюк
Вадим Олегович
|председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов;
директор УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района
|28 ноября (суббота)
10.00 – 13.00
|Соболевская
Анна Александровна
Баешко
Александр Евгеньевич
|председатель Пуховичской районной организации БООВ;
начальник землеустроительной службы райисполкома