Вас услышат — начинает работу общественная приемная по вопросам развития страны и района

С 11 ноября в Марьиной Горке начинает работу общественная приемная по актуальным вопросам развития страны и района.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:

СРЕДА: с 14.00 до 17.00

СУББОТА: с 10.00 до 13.00

Прием граждан проводится по адресу: ул. Ленинская, 51 в кабинете №10 (2 этаж). Телефон 801713- 60273