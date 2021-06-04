Ваше мнение: Решим судьбу орудия вместе

В наш район в качестве выставочного экспоната было передано артиллерийское орудие. В настоящее время Пуховичский опытно-экспериментальный завод проводит его реставрацию. Параллельно решается вопрос о том, где установить пушку. Мы просим всех неравнодушных горожан включиться в обсуждение и вместе выбрать место, где орудие получит свою постоянную прописку. При этом просим обратить внимание на историческую целесообразность, эстетику, учитывать вопросы безопасности.

Выберите, на ваш взгляд, приемлемый вариант.

Орудие должно быть установлено на территории мемориального комплекса «Аллея воинской Славы» (улица Новая Заря, город Марьина Горка). Я предлагаю иной вариант.

Информацию о вашем выборе просим прислать на электронный адрес газеты Puhnaviny@mail.ru. Поделится своим мнением можно на наших страницах в соцсетях.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.