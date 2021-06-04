Ваше мнение: Решим судьбу орудия вместе
В наш район в качестве выставочного экспоната было передано артиллерийское орудие. В настоящее время Пуховичский опытно-экспериментальный завод проводит его реставрацию. Параллельно решается вопрос о том, где установить пушку. Мы просим всех неравнодушных горожан включиться в обсуждение и вместе выбрать место, где орудие получит свою постоянную прописку. При этом просим обратить внимание на историческую целесообразность, эстетику, учитывать вопросы безопасности.
Выберите, на ваш взгляд, приемлемый вариант.
- Орудие должно быть установлено на территории мемориального комплекса «Аллея воинской Славы» (улица Новая Заря, город Марьина Горка).
- Я предлагаю иной вариант.
Информацию о вашем выборе просим прислать на электронный адрес газеты Puhnaviny@mail.ru. Поделится своим мнением можно на наших страницах в соцсетях.
Наталья ВАСИЛЬЕВА.