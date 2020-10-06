Ваше здоровье: кому делать прививку от гриппа, а кому нет

В поликлиниках нашего района продолжается вакцинация населения. В первую очередь медработники прививают всех граждан, которые относятся к группе риска: людей с иммунодефицитом, с хроническими заболеваниями, детей, беременных. В группу риска теперь входят также те, кто перенес коронавирусную инфекцию более месяца назад. У переболевших за такое короткое время легочная ткань не успела восстановиться, поэтому риск осложнений, вызванных сезонным гриппом, очень высок.

— Грипп традиционно остается наиболее массовым заболеванием, являясь инфекцией, которая вызывает серьезные осложнения не только в виде пневмонии или других респираторных заболеваний, — рассказывает главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Осложнениями являются также сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты. В этом году главной опасностью считается риск заболеть одновременно сезонным гриппом и коронавирусной инфекцией, рост числа заболевших которой фиксируется в республике и районе уже не одну неделю.

Именно поэтому очень важно защитить себя от сезонного гриппа и сделать прививку уже сейчас, чтобы к началу периода роста заболеваемости ОРИ и гриппом успел сформироваться иммунитет. Для этого необходимо время от недели до месяца.

В нынешнем сезоне, как и прежде, вакцинацией планируем охватить не менее 40 процентов всего населения нашего района: примерно 25 570 человек. Это тот порог, который необходим для формирования коллективного иммунитета.

За счет республиканского бюджета будут прививаться медицинские работники, лица с высоким риском осложнений после гриппа, дети. Это около 9 тысяч человек.

Работники сферы образования, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер, где постоянно существует контакт с людьми, будут прививаться за счет средств из местного бюджета, а также за счет средств предприятий и организаций.

В этом году используются те же зарегистрированные вакцины, что и в прошлом году. За счет средств республиканского и местного бюджета будем вакцинировать вакциной «Гриппол плюс» российского производства. Нужно отметить, что ежегодно некоторые компоненты вакцины изменяются с учетом того, что вирусы мутируют.

Чуть позже в поликлиниках появятся другие вакцины, которыми можно будет привиться на платной основе.

Что можно сказать по поводу осложнений от вакцинации? Только одно: за последние годы в Беларуси не зафиксировано серьезных побочных реакций из-за введения вакцин. В прошлом году в нашем районе привито более 20 тысяч человек, и обращений по поводу осложнений не было. Главное, чтобы на момент прививки вы были здоровы. Не следует делать прививки тем, у кого есть аллергия на белок куриных яиц.

Хотелось бы еще раз напомнить всем, что в период простуд и ОРИ необходимо соблюдать респираторный этикет. Кроме того, старайтесь меньше времени проводить в местах большого скопления людей, в транспорте. И не забывайте о масочном режиме и дистанцировании. Заботьтесь о себе и окружающих.

Елена ИВАНОВА.