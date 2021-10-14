Важная информация для пользователей эфирного телевидения

РУП «Белтелеком» проводит плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, которая затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного телевидения «Эфирная ZALA». Обращаем внимание, что проведение работ не коснется интерактивного телевидения ZALA.

Во время запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00. При досрочном завершении работ трансляция телевизионных программ будет возобновлена ранее намеченного времени. График проведения работ доступен на сайте beltelecom.by

По завершении работ изменятся радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные каналы. 28 октября текущего года частотный канал 51 (714) радиопередающей станции Могилевской области, АРТПС Осиповичи изменит свою частоту на 39 (618) в Пуховичском районе. Также 28 октября текущего года частотный канал 51 (714) радиопередающей станции Минской области, АРТПС Дричин изменит свою частоту на 39 (618) в Пуховичском районе.

Пользователям бесплатного общедоступного пакета телепрограмм требуется произвести настройку телеканалов согласно инструкции (руководству пользователя) к вашему телевизионному приемнику или вашей телевизионной приставке.