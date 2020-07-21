Мы говорим 

«Важно быть вместе» — рубрика «Мы говорим»

20 Redactor Комментариев нет

Заместитель председателя Пуховичского районного совета ветеранов Ирина Василевская:

— В  Пуховичском районе я живу с 1976 года.  По роду своей работы  всегда много общалась с людьми. И теперь, получив право на заслуженный отдых,  хочется принимать участие в жизни района. Наша организация объединяет неравнодушных  людей с  активной  жизненной  позицией.  Общими усилиями мы  создали клуб «Здоровое долголетие», где наши ветераны занимаются бесплатно. Они являются участниками всех  забегов, которые проходят в столице нашей республики, очень результативно выступают на соревнованиях по скандинавской ходьбе. У нас налажено активное сотрудничество с центральной районной библиотекой, районным центром культуры, трудовыми коллективами и общественными организациями района. Наши ветераны   не остаются в стороне от всех интересных мероприятий, которые проходят в районе и области.

Людей  радуют  положительные перемены, мы видим,  что в стране делается немало для улучшения качества  нашей жизни. Большим испытанием для всех нас стала  коронавирусная инфекция. Но наши врачи   достойно его  выдержали.  Хочется, чтобы и в дальнейшем  мы жили под мирным небом, в  суверенном процветающем государстве.

Вам также может понравиться

В Беларуси делают многое для развития потенциала молодежи — студентка

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿