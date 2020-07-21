«Важно быть вместе» — рубрика «Мы говорим»

Заместитель председателя Пуховичского районного совета ветеранов Ирина Василевская:

— В Пуховичском районе я живу с 1976 года. По роду своей работы всегда много общалась с людьми. И теперь, получив право на заслуженный отдых, хочется принимать участие в жизни района. Наша организация объединяет неравнодушных людей с активной жизненной позицией. Общими усилиями мы создали клуб «Здоровое долголетие», где наши ветераны занимаются бесплатно. Они являются участниками всех забегов, которые проходят в столице нашей республики, очень результативно выступают на соревнованиях по скандинавской ходьбе. У нас налажено активное сотрудничество с центральной районной библиотекой, районным центром культуры, трудовыми коллективами и общественными организациями района. Наши ветераны не остаются в стороне от всех интересных мероприятий, которые проходят в районе и области.

Людей радуют положительные перемены, мы видим, что в стране делается немало для улучшения качества нашей жизни. Большим испытанием для всех нас стала коронавирусная инфекция. Но наши врачи достойно его выдержали. Хочется, чтобы и в дальнейшем мы жили под мирным небом, в суверенном процветающем государстве.