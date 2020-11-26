Важно обезопасить других — пуховчане о масочном режиме

В районе и области ввели масочный режим. Что думают по этому поводу пуховчане.

У Дарьи в семье заразившихся коронавирусом нет. Каждый старается всячески обезопасить себя, чтобы не передать инфекцию бабушке. Жильцы моют подъезд с использованием хлорки, обрабатывают антисептиком перила и ручки дверей.

Дарья носит маску и чтобы не заболеть, и чтобы не заразить других, если вдруг является переносчиком инфекции. Девушка учится в Минске, и ей приходится часто ездить в общественном транспорте. Сейчас, по ее словам, стало больше людей в масках. Конечно, находятся и те, кто этим пренебрегает.

У Анастасии мама заболела COVID-19.

— Раньше я не носила маску и относилась к ситуации с коронавирусом несерьезно. Теперь боюсь, что могла кого-то заразить, — признается Анастасия. — Сейчас, если выхожу из дома, обязательно надеваю маску.

Пока что девушка является контактом первого уровня. Врачи сделали тест, и она ждет результатов.

Напоминаем, что маска снижает риск того, что вирус передастся от зараженного человека другим людям. Частицы вируса при кашле и чихании могут распространяться на несколько метров. Маска значительно сокращает это расстояние.

Ношение маски является обязательным, прежде всего, в общественных местах (транспорт, магазины и медицинские учреждения), где может находиться большое скопление людей.

Не забывайте, что наше осознанное поведение помогает замедлить распространение вируса и приближает время, когда мы вновь сможем вернуться к обычной жизни.

Ольга ГАВРИЛЕНКО.