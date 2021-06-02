«Важно учитывать приоритетность проблем» — Александр Турчин о приеме граждан в Марьиной Горке

Широкий круг вопросов рассмотрел 2 июня во время приема граждан в Марьиной Горке руководитель столичного региона Александр Турчин. По каждому из озвученных вопросов были даны подробные разъяснения, отдельные проблемы председатель Миноблисполкома взял под личный контроль.

— Прием граждан в Марьиной Горке не сильно отличается от приемов в других регионах области, — подвел итог Александр Турчин. — Всегда есть проблемы жилищно-коммунального характера. Сфера ЖКХ — эта та сфера, которая больше всего волнует наших жителей: начиная от простых проблем, если где-то надо подсыпать гравием дорогу, до более масштабных и сложных, связанных с качеством воды. К сожалению, все вопросы и проблемы невозможно решить в течение одного года, но мы движемся в нужном направлении. На мой взгляд, нужно активнее информировать население о наших планах на год, о наших возможностях — чтобы люди знали, когда их проблемы решатся: сегодня, завтра либо послезавтра. И самое главное, о чем я всегда говорю: если дал обещание — его надо выполнять.

Как подчеркнул председатель Миноблисполкома, Пуховичским райисполкомом на должном уровне проводится работа с обращениями граждан.

— Что касается проблем, которые сегодня были озвучены, мы их где-то и совместными усилиями решим. Но самое важное: понимать приоритетность той или иной проблемы. Это проблема одного человека, десяти или тысячи людей. Для нас важен каждый человек, но приоритетность должна быть, — считает Александр Турчин. — Мы должны в первую очередь устранять проблему там, где она касается большого количества людей. Поэтому отдельные вопросы, волнующие жителей Пуховичского района, будут решены в кратчайший срок. Но есть и проблемы, которые требует больших финансовых вложений и больше времени по их устранению.

Источник: МЛЫН.BY