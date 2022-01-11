Важные правила безопасности при эксплуатации печного отопления

Печь – один из важнейших атрибутов частного дома. Сейчас без нее невозможно представить уютную дачу или дом в тихой деревне. С ней, как и со всеми сложными и важными вещами, тоже нужно уметь обращаться. Равнодушие при установке и использовании очага может привести к самым печальным последствиям.

Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Основные причины «печных» пожаров:

Во-первых, нарушение правил устройства печи: недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки — расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома, отсутствие предтопочного листа из металла.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, использование дров, длина которых превышает размеры топливника, перекаливание печей, оставленные открытыми дверки, сушка одежды или других предметов вблизи очага.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями необходимо делать противопожарную распушку.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Еще нужно не забывать про правильное использование «вьюшки» – заслонки, преждевременное закрытие которой может привести к отравлению угарным газом, который не имеет ни цвета, ни запаха и образуется при любых видах горения. Именно поэтому заканчивайте топить печь не менее чем за два-три часа до отхода ко сну. При этом всегда убеждайтесь, что угли полностью прогорели.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;

— располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе;

— применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

— топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

— перекаливать печи;

— устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Проявите заботу к вашей печи, и она непременно подарит вашему дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых.

Андрей Кравченко,

главный государственный инспектор Минского областного управления Госпромнадзора.