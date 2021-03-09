Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое обращение с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста. Почему это происходит? Ответ прост: в недостаточном обучении детей правилам пожарной безопасности. Обучение– это расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновения пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного возраста, затем младшего школьного возраста, мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания ими элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь службу МЧС. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования правил пожарной безопасности. Родители, в свою очередь, практически не уделяют внимание обучению детей элементарным правилам пожарной безопасности и разъяснению им опасности и последствий пожара. Однако хуже того, что часто взрослые подают пример небрежного обращения с огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со спичками.

Важные правила, которые обязан знать каждый взрослый:

не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего школьного возраста, не позволяйте им пользоваться легковоспламеняющимися материалами;

следите за газовыми и электрическими приборами; объясните ребенку, что нельзя играть с легковоспламеняющимися предметами и жидкостями (спички, зажигалки, аэрозоли и т. д.), нельзя поворачивать вентили газовой плиты и колонки, нельзя трогать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы, иголки и т. д.);

в случае обнаружения пожара незамедлительно звонить по номеру 101 или 112.

Родителям можно посоветовать следующее:

убедитесь, что ваши дети знают телефоны экстренных служб и свой домашний адрес. Отрепетируйте, как нужно разговаривать с дежурным, чтобы в нужный момент ребенок не растерялся;

научите детей правилам безопасности дома и на улице; всегдазнайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы; научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы расстались, и никуда не уходить

ни с кем ни под каким предлогом;

всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.

Пуховичский РОЧС.