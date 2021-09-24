В 17:30 спасателям поступило сообщение, что в лесном массиве вблизи деревни Красный Пахарь Пуховичского района заблудился мужчина. За помощью обратился знакомый, с которым они вместе утром около 08:00 заходили в лес.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 17 человек: местные спасатели, работники республиканского отряда специального назначения «ЗУБР», пожарного аварийно-спасательного отряда области, РОВД, лесхоза. Поиски будут продолжены сегодня.