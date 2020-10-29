Вблизи деревни Хозянинки «Тойота» врезалась в автобус — водитель легковушки погиб

Возле деревни Хозянинки Пуховичского района вечером 28 октября автомобиль «Тойота Авенсис Версо» врезался в автобус ПАЗ-32053. 53-летний водитель легкового автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 19:05 на 34-м километре автодороги М-5 Минск — Гомель. Автомобилем «Тойота» управлял житель Минска 1967 года рождения, который двигался по крайней правой полосе в направлении столицы. Автобус ПАЗ под управлением 36-летнего жителя Минского района ехал впереди в попутном направлении. Водитель «Тойоты» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался сзади в автобус.

По словам Ирины Сапуновой, минчанин от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Млын.бай