Вчера спасатели отметили профессиональный праздник

Вчера представители одной из самых важных, нужных и интересных профессий — спасатели — отметили свой профессиональный праздник. Храбрость, бесстрашие, решительность, выносливость — этими качествами обладают те, кто призван приходить на помощь в чрезвычайных ситуациях. Именно такие люди работают и в пожарной аварийно-спасательной части №3 агрогородка Дубровка.

По долгу службы в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь спасатели ПАСЧ №3 агрогородка Дубровка Николай Маркиянчик и Владислав Гончар. Они профессионалы в своем деле и по опыту знают, что реальная жизнь спасателя не совсем похожа на сюжеты фильмов и сериалов.

Николай Маркиянчик — водитель:

— Самым запоминающимся для меня эпизодом стал снежный шторм «Хавьер». Такого снега Беларусь не знала. Люди застревали на трассах, им необходимо было оказать помощь.

Мне приходилось работать и на пожаре в музейном комплексе «Дудутки». Огонь уничтожил кровлю и все, что находилось внутри одного из помещений. В том числе, уникальные экспонаты. Пострадало и соседнее здание. На то, чтобы потушить пожар, ушло несколько часов.

Владислав Гончар — начальник караульной службы:

— Мне очень повезло оказаться в одном коллективе с такими профессионалами. Когда я только пришел в подразделение, все отнеслись ко мне с пониманием и подсказывали, как правильно нужно вести себя в различных ситуациях.

Первый выезд помню во всех подробностях. Было страшно. Но когда прибыли на место происшествия, на страх не осталось времени. Тогда в Марьиной Горке в одноэтажном пятиквартирном доме случился пожар, в котором погибло два человека. В тот день я был старшим на пожаре, поэтому пришлось выполнять сразу несколько задач: найти задымление, потушить его и одновременно передавать информацию диспетчеру.

Вячеслав Мудраков — начальник части:

— Спасателям часто приходится проверять свои профессиональные качества на месте происшествия, поэтому для нас важна скорость реакции, хорошая физическая подготовка, смелость, готовность идти на риск и умение принимать правильные решения за короткий промежуток времени.

Спасателю нужно обладать и выносливостью, потому что иногда происходит в один день сразу несколько чрезвычайных ситуаций. Например, после того, как был потушен пожар на пилораме в деревне Талька, мы возвращались в подразделение. По пути нам сообщили, что в Марьиной Горке горит здание бывшей военной казармы.

К слову, даже когда вызовов нет, спасатели не остаются без работы: выполняют запланированные задачи, обслуживают технику, занимаются теоретической, практической и физической подготовкой.

Ольга ФИЛЕНЧИК.