Вековой вяз объявлен ботаническим памятником природы местного назначения

На территории областного детского центра медицинской реабилитации «Пуховичи» растет уникальный вековой вяз. Он расположен в центре парка, окружавшего когда-то усадебный дом графа Льва Макова.

Решением Пуховичского районного исполнительного комитета этот гигант объявлен ботаническим памятником природы местного значения. В документах он значится как «Вековой вяз».

Ботанический памятник природы местного значения «Вековой вяз» создан для сохранения уникального природного объекта, одного из старейших деревьев на территории Беларуси.

По данным обследования, проведенного в 2017 году, вяз имеет высоту 27 метров, диаметр ствола (на высоте 1,3 метра) — 157 сантиметров, диаметр кроны — 19 метров. С высоты около 3 метров ствол дерева раздваивается, а выше 5 метров имеет 4 основных ствола. В основании главного ствола дерева развиваются живописные досковидные корни.

— Соответствующим Постановлением будет установлен режим охраны и использования объекта, — рассказал ведущий специалист Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Щербинский. — В границах памятника природы, которая установлена по максимальному радиусу кроны дерева, запрещаются или ограничиваются виды хозяйственной деятельности, которые могут привести к повреждению или гибели дерева.

Известно, что с 1936 по 1941 год в бывшей усадьбе находился дом творчества белорусских писателей. Отдыхали и работали здесь Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля. Можно предположить, что гуляя по парку, знаменитые белорусские писатели любовались деревом-великаном.

Сегодня здесь отдыхают дети, и вяз является тем местом, где они любят делать фото на память о пребывании в центре медицинской реабилитации.

Сотрудники центра бережно ухаживают за вязом: обрезают сухие, больные ветки, обкашивают траву.

Это мощное красивое дерево вряд ли смогут обхватить руками два человека. Говорят, что в усадебном парке росли несколько таких вязов, но, к сожалению, они не сохранились. А этот великан и сегодня шумит своей широкой кроной, под которой можно спрятаться в зной, чтобы послушать тихий шелест листвы, помечтать о будущем, дотронувшись до прошлого…

Анастасия ПЛЕТНЕВА.