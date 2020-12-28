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Вековой вяз объявлен ботаническим памятником природы местного назначения

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На территории областного детского центра  медицинской  реабилитации  «Пуховичи» растет уникальный  вековой вяз. Он расположен в центре парка, окружавшего когда-то усадебный дом графа Льва Макова.

Решением Пуховичского  районного исполнительного комитета этот гигант  объявлен ботаническим памятником природы местного значения. В документах он значится как «Вековой вяз».

Ботанический памятник природы местного значения  «Вековой  вяз»  создан для сохранения уникального природного объекта, одного из  старейших  деревьев  на  территории   Беларуси.

По данным обследования, проведенного в  2017 году,  вяз имеет высоту 27 метров, диаметр ствола (на высоте 1,3 метра) — 157 сантиметров, диаметр кроны — 19 метров. С высоты около 3 метров ствол дерева раздваивается, а выше 5 метров  имеет 4 основных ствола. В основании главного ствола дерева развиваются живописные досковидные корни.

— Соответствующим Постановлением будет установлен режим охраны и использования объекта, — рассказал ведущий специалист Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды   Анатолий  Щербинский.  —  В  границах  памятника  природы, которая установлена по максимальному радиусу кроны дерева,  запрещаются  или  ограничиваются  виды  хозяйственной деятельности, которые могут привести к повреждению или гибели дерева.

Известно, что с 1936 по 1941 год в бывшей усадьбе находился дом творчества белорусских писателей. Отдыхали и работали здесь Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля. Можно предположить, что гуляя по парку, знаменитые белорусские писатели любовались деревом-великаном.

Сегодня здесь отдыхают дети, и вяз является тем  местом, где они любят делать фото на память о пребывании в центре медицинской реабилитации.

Сотрудники центра бережно ухаживают за вязом: обрезают сухие, больные ветки, обкашивают  траву.

Это мощное красивое дерево вряд ли смогут обхватить руками два человека. Говорят, что в усадебном парке росли несколько таких вязов, но, к сожалению, они не сохранились. А этот великан и сегодня шумит своей широкой кроной, под которой можно спрятаться в зной, чтобы послушать тихий шелест листвы, помечтать о будущем, дотронувшись до прошлого…

Анастасия    ПЛЕТНЕВА.

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