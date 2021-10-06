Верите ли вы в то, что в 13 лет можно быть настоящим фокусником и удивлять даже искушенных взрослых? Если сомневаетесь, стоит познакомиться с Александром Филимоновым, который учится в ГУО «Марьиногорский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа». Правда, Саша научился магии вовсе не на школьных занятиях.

— Однажды я листал ленту на YouTube, — рассказывает юный маг. — И наткнулся на видео, где молодые ребята показывают фокусы. Я был поражен не самим представлением, а именно эмоциями зрителей. И захотел попробовать. Начал с игральных карт. По всем канонам магии — это основа основ.

Первые три колоды купил в магазине и привел их в негодность за считанные дни… После купил профессиональную колоду очень хорошего качества. Благодаря этим картам я разработал собственную методику карточного веера. Стоит заметить, что разрабатывая собственные техники, обучаешься гораздо быстрее.

Сейчас я могу «сотворить» из ничего поролоновые сердца, магические спонжи и огоньки.

На мой взгляд, самые зрелищные фокусы — с огнем. К примеру, «горящая рука»: я подношу свечу к своей руке, и она начинает гореть. Очень эффектный фокус — «горящая роза». На конце трости намотана ткань. Я подношу к ней огонь, и она начинает полыхать. А потом появляется чудесный цветок.

Очень впечатляющими получаются фокусы с левитацией. Я могу заставить летать кольцо, коробку, палочку…

А в какой-то момент я понял, что мне нужна команда. Ко мне присоединились Стас Абакунчик и Игорь Стрельцов.

Мы работаем в разных жанрах. Игорь — в жанре кардистри. Это форма исполнительского искусства с игральными картами, где акцент делается на техническую сторону демонстрации ловкости рук, а главную роль играют сложность, скорость и плавность исполнения флоришей (манипуляций с картами). Игорь может взять колоду и с легкостью превратить ее в карточный домик.

Стас — менталист. Он читает мысли людей, угадывает телефонный номер зрителя, его адрес и все, что от него попытаются скрыть.

В скором времени мы планируем начать гастроли. Нас заметили и уже начали приглашать на разные мероприятия.

Для меня магия — это неограниченный мир возможностей. Но главное — сохранение у людей веры в чудеса.

Станислав БЕЛОУСОВ.