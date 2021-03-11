Весенняя продажа курочек! Прошлогодние цены!

Весенняя продажа курочек + подарок! Прошлогодние цены!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта, с 8.30 до 10.00 в аг. Блонь (в районе магазина «Пчела», ул. Пятаковича), с 11.00 в г.п. Руденск (возле магазина «Остров чистоты») будут продаваться молодые куры-несушки (от 4 до 6 месяцев): красные, белые, серые, рябые, черные, чубатые, янтарные, голубые и бело-черные. Огромный выбор здоровых курочек самых яйценоских пород (хайсекс, ломанн браун, чешский доминант, леггорн, декалб, уран, коралл-Ник, хайн лайн, канадский леггорн, хохлатая и другие). КУРЫ-НЕСУШКИ взрослые. Недорого. Ведущих птицефабрик Минской и других областей Республики Беларусь.

Возможна доставка!

При покупке 10 кур — 1 в подарок (молодая на выбор)!

Больше информации на сайте www.kurodom.by

Тел.: (8-029) 856-02-45 (Татьяна).

ИП Рагель Т.В., УНП 390128526