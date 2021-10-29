Вести с полей

Когда время дорого…

С ранней весны и до поздней осени у земледельцев практически не бывает дней, когда можно было бы отдыхать, не переживая, что истекает ценное для проведения той или иной полевой работы время.

Поговорка о том, что весенний день год кормит, применима также и летом, и осенью. Вот и сейчас для работников полей время светового дня очень дорого. Судя по районной сводке полевых работ, не упустить это ценное время старается коллектив ОАО «Агросимвол».

Хозяйство завершило уборку кукурузы, которая занимала площадь в 750 гектаров. С этих полей в силосные ямы заложено более 15 тысяч тонн ценного корма: объем, который и планировался.

— Кроме того, мы убрали 250 гектаров кукурузы на полях ОАО «Шацк», — рассказала главный агроном ОАО «Агросимвол» Мария Цыманович. — Дело в том, что принято решение райисполкома о реформировании этих двух хозяйств в одно. Процесс присоединения планируется завершить до 1 декабря текущего года.

Уборкой кукурузы на силос в основном занимался механизатор Александр Клевко на комбайне КВК-800.

Сейчас — время осенней пахоты. Поля убраны, скошены. Важно вспахать их под зябь, чтобы весной без промедления и лишних затрат провести посевную кампанию. В ОАО «Агросимвол» запланировано провести зяблевую вспашку на площади 900 гектаров. Половина уже запахана.

— Даже мысли нет такой, что можем не успеть сделать эту работу, — отмечает Мария Анатольевна. — Владислав Лобанок, Александр Кикот и Павел Волосевич на тракторах МТЗ-3522 работают с утра до вечера, запахивая по 40-50 гектаров в день. Механизаторы понимают, что важно максимально использовать время для работы, пока мороз не сковал землю. Они и выходных дней не просят — главное вовремя сделать дело. К тому же, еще 650 гектаров необходимо вспахать под зябь на землях шацкого хозяйства. Там этой работой занимается Алексей Есимчик на тракторе МТЗ-3022. Вспахано 80 гектаров. Вскоре к Алексею присоединятся и механизаторы ОАО «Агросимвол».

Андрей МАЗАНИК.