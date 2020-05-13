75 лет Великой Победе Молодёжь 

Ветеранов войны вспоминали в Правдинском ясли – саду

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День Победы торжественно отметили в Правдинском ясли – саду. В музыкальном зале была оформлена фотовыставка «Память сильнее времени. Ветераны Великой Отечественной войны   в городском поселке Правдинский». В возрастных группах  провели тематические занятия «Мы помним», приуроченные 75-летию Победы. На одной из игровых площадок работники детского дошкольного учреждения оформили фотозону на тему Великой Победы, где с удовольствием фотографировались и дети, и взрослые.

 

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