Ветеранов войны вспоминали в Правдинском ясли – саду

День Победы торжественно отметили в Правдинском ясли – саду. В музыкальном зале была оформлена фотовыставка «Память сильнее времени. Ветераны Великой Отечественной войны в городском поселке Правдинский». В возрастных группах провели тематические занятия «Мы помним», приуроченные 75-летию Победы. На одной из игровых площадок работники детского дошкольного учреждения оформили фотозону на тему Великой Победы, где с удовольствием фотографировались и дети, и взрослые.