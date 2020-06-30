Ветераны принимают поздравления

В рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления от представителей райисполкома, сельских исполнительных комитетов и управления по труду, занятости и социальной защите населения Пуховичского райисполкома, общественных организаций.

Сегодня в нашем районе проживает 41 ветеран.

Председатель районного Совета депутатов Александр Пранович с приближающимся праздником поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Фонова, который в годы войны, как и многие подростки, трудился в тылу.

Заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева вместе с представителями военкомата и районной организации ОО “Белая Русь” навестили труженика тыла Михаила Александровича Матвийца. В 1943 году в возрасте 14 лет Михаил Александрович пришел работать на Канский биохимический завод, который выпускал продукцию для фронта. Этому предприятию он отдал 42 года.

Владислава Николаевича Васильева, который в годы войны был участником обороны Ленинграда, поздравили с Днем Независимости учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа. Они пожелали ему крепкого здоровья и вручили подарки.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.