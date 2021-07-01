Ветераны принимают слова поздравлений

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь представители местной власти посетили ветеранов Великой Отечественной войны, которые принимали участие в сражениях и освобождении Беларуси от фашистской оккупации, возрождали народное хозяйство в тяжелое послевоенное время, добросовестно трудились во имя процветания нашей страны. Этот день для них — самый главный праздник в году. Государство не забывает об этих людях. Они принимают слова поздравлений, благодарности и уважения не только в праздничные дни. К ним особое внимание и забота и в повседневной жизни.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.