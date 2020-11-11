Ветряную мельницу впервые за столетие запустят в Дудутках

Уникальное историческое событие произойдет в Пуховичском районе 14 ноября. В музее Дудутки впервые в этом столетии состоится запуск знаменитой ветряной мельницы. Подробности МЛЫН.BY рассказали организаторы.

Последний раз главный символ Дудуток запускали в 1994 году. В субботу мельница заработает в полную силу в соответствии с исходным назначением и будет молоть муку на глазах посетителей.

В этот же день в музее Дудутки состоятся пышные проводы осени традиционными народными гуляниями, музыкой и танцами на старинном празднике Кузьминки.

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Мельница в Дудутках была построена в 1903–1905 гг. братьями Поляковыми — Михаилом и Иваном. Работы по сборке этой мельницы, без учета на заготовку материалов, заняли шесть месяцев. При проведении коллективизации мельница стала колхозной, а ее хозяева были сосланы в Сибирь. В народе сохранились сведения, что один из наиболее активных участников раскулачивания, поднявшись на мельницу, был за рукав затянут в ее механизм, получил тяжелые травмы и через 2 дня умер в больнице. Люди до сих пор говорят, что ветряк отомстил ему за своих создателей.

В 1946–1947 гг. проводились работы по ремонту мельницы. Вместе с другими колхозниками в них принимали участие сыновья строителей мельницы (Николай, Терех, Филипп, Артем, Модест). Зимой часть деталей механизма делали в хате. Чтобы их потом вынести, пришлось разбирать простенок. Очень тщательно подбирали материал. Например, зубья колес делали из граба. Причем готовые зубья, а также некоторые другие детали колес, долго кипятили в котле, а затем полтора месяца сушили в тени.

Мельница с перерывом работала до начала 70-х гг., потом долго находилась в заброшенном состоянии и постепенно разрушалась.

В июне 1992 года ее вывезли на территорию музея. Бригада плотников Карачуна под руководством и при участии архитектора Сергачева и художника Цитовича, восстановила мельницу. В октябре 1994 года инженеры фирмы «Метиат» произвели полную реконструкцию механизма и рабочий запуск уникального памятника деревянного зодчества и материальной культуры Беларуси.

Источник: Млын.бай