Виктор Сиренко: с коронавирусом будем бороться вместе и дальше

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Виктор Сиренко рассказал журналистам о том, как ситуация с коронавирусом повлияла на работу Союзного государства. Также разговор коснулся и ряда других интересных тем.

– Что сейчас можно определить в качестве основного препятствия исполнению планов Союзного государства?

– Конечно же, в первую очередь, речь идет о COVID-19. Сейчас мы все работаем над тем, чтобы включить вакцину от коронавируса в общий график вакцинации. Для Республики Беларусь сегодня важно, как получение российской вакцины для профилактических мероприятий, так и использование тех технологий, которые мы можем использовать в нашей промышленности для производства.

Кроме того, мы ждем и белорусскую вакцину, про которую уже доводилось слышать от наших ученых. Судя по всему, ей можно будет делиться и с российскими коллегами. Это, правда, будет вне нашего Постоянного комитета, но в рамках Союзного государства так или иначе. Это межгосударственные, межправительственные отношения. Специалисты Российской Федерации и Республики Беларусь контактируют весьма активно. В Беларуси не так давно была глава Роспотребнадзора Анна Попова.

– Если продолжать тему ее визита, известно ли уже, какие дальнейшие шаги будут предприняты по возобновлению транспортного сообщения?

– Буквально на днях принято решение об увеличении числа остановок российско-белорусских поездов. Два министерства, два санитарных органа двух стран отслеживают ситуацию по заболеваемости в каждой из стран и будут принимать соответствующие меры. По нашему общению без границ и ограничений.

– В 2020-м году из-за понятных объективных причин «просело» все, что касалось детского отдыха…

– Я даже сказал бы больше: все, что связано с социальными вещами – наше общение, оздоровление, Спартакиады. В результате на сегодняшний день мы имеем негатив, связанный с освоением бюджетных средств. Не только с освоением, но непосредственно и с самими мероприятиями, с их проведением.

Для нас ведь важно не только освоение, но и сам контакт. Ведь мероприятия, которые проводятся, – движущая сила нашей интеграции.

– Есть два сценария – пессимистический и оптимистический. При первом все запланированные программы, связанные с мероприятиями в «Орленке», «Зубренке» и так далее, состоятся. А при пессимистическом развитии событий, что планируете предпринять?

– Мы же не можем провести спортивные мероприятия, скажем так, вне контакта. Но какой же это спорт за разными бордюрами? Прыжки в сторону от границы? В любом случае мы говорим про то, что у нас есть творческие олимпиады, где непосредственно контакт можно было бы разъединить. Но мы все-таки настроены на то, что общение объединяет и поэтому живое общение и крайне нежелательно его отменять. Мы должны дождаться первых цифр по заболеваемости, связанных с оттепелью. Есть надежда, что темпы снижения заболеваемости, наблюдаемые сегодня, сохранят ту тенденцию, которая сейчас наблюдается. Но в любом случае, прогнозировать что-то здесь очень сложно, потому как мы такую пандемию переживаем впервые.

– Вы нынешнюю пандемию не сравниваете с пришествием гриппа в 1976-1977 годах?

– Нет. Совсем другая тенденция, другие последствия, вовлечение сил и ресурсов несравнимо.

– А когда первый раз сверите часы после этой новой весенней возможной волны?

– Наверное, к окончанию мая месяца будут видны какие-то цифры и тенденции.

– Если развить тему медицины, какие еще проекты планируются по линии Союзного государства?

– Все будет зависеть от того, о чем смогут договориться два наших государственных органа. У нас ведь не так давно прошла совместная коллегия Минздравов, и наверняка решения, которые там были приняты, получат свое развитие.

И мы сейчас ждем реального разговора и встречи двух министров по всем направлениям деятельности для того, чтобы освежить те фрагменты, которые были оговорены. Я не вправе говорить, о чем будет идти речь.

– А есть ли Союзные программы, которых пандемия практически не затронула?

– Это программы, связанные с народным хозяйством. Наши специалисты взаимодействуют со всеми министерствами и ведомствами, которые заинтересованы в исполнении и наращивании программ. Мы хотели бы, чтобы все эти программы в следующем году были наполнены финансированием, а они уже наполнены, и были исполнены в срок в хорошем качестве.

Василий Соколов, mlyn.by