«ВИКТОРИЯ» ВЫШЛА В ПЛЭЙ-ОФФ!

ФК «Виктория» отстояла право выступать на Чемпионате Республики Беларусь (2-ая лига)!

Самая ответственная игра с червеньским «Колосом» прошла в Марьиной Горке на городском стадионе. Все до конца ждали отмены, но нет! Сильный порывистый ветер и проливной дождь не стали причиной для этого.

Главные моменты у ворот гостей на протяжении двух таймов не давали болельщикам расслабиться. «Виктория» выбрала атакующий футбол. «Колосу» пришлось упорно защищать свои ворота. Здесь стоит отметить, что команде гостей очень повезло с вратарем Александром Куриловичем, неоднократно спасавшем команду. Казалось, вот-вот хозяева забьют, но не тут-то было! Курилович демонстрировал настоящее мастерство.

Нападению «Колоса», правда, стоит отдать должное. Опытный нападающий Николай Гуринович заставлял не раз нервничать наших защитников. «Гуриновичу нужен только момент и он забьет!», — переговаривались болельщики. Возможно, но не в этот день…

По результатам двух периодов счет остался не открытым. Судья добавил два дополнительных тайма по пятнадцать минут. В эту погоду это стало настоящим испытанием, но сдаваться никто не собирался, ведь приз победителю — выход в плэй-офф.

Сто десятая минута матча стала решающей: нападающий Александр Евтухович забил единственный гол за всю игру. «Виктория» одержала победу!

– Это была самая тяжелая игра – сказал после матча Александр Евтухович. – Плохие погодные условия и игра достойных соперников заставили нас выложиться на все сто процентов. Все устали, замерзли, но не сдались.

— Действительно, погодные условия не позволили показать нам тот футбол, которого все ожидали, — продолжил менеджер команды Денис Рыжаков. — Однако, эта ситуация дала нам возможность продемонстрировать характер. Теперь мы находимся в числе шестнадцати лучших команд второй лиги и продолжим борьбу с командами из других областей. 27 сентября состоится жеребьевка и начнется игра на выбывание.

Что говорил главный менеджер команды Денис Рыжаков перед решающей игрой?

— Нынешний состав команды начал формироваться в марте текущего года. На протяжении всего периода формирования мы целенаправленно готовились к этому сезону, делая упор на сплоченность и развитие командного духа. Заняв на предсезонном турнире «Белшина» в Бобруйске второе место, проиграв только команде «Слуцк» из высшей лиги со счетом 2-1, спортсмены и весь тренерский штаб сошлись на том, что нельзя останавливаться на достигнутом.

Пройдя жеребьевку Дивизиона Минской области, «Виктория» попала в подгруппу «Юг» в которую вошли двенадцать команд. Общее количество дивизиона составило двадцать три состава. Из десяти проведенных игр на домашнем стадионе мы проиграли только одну и одну провели в ничью. Теперь команды, занявшие первое и второе место, проходят далее, а двум третьим местам, на котором находимся и мы, предстоит борьба за право выступать на финальном этапе Республиканского турнира. Мы будем играть с Червеньским «Колосом», после чего станет ясно, кто продолжит борьбу с командами других областей.

В первом круге Главной трудностью для нас стали регулярные выездные игры . Гостей у себя мы принимать не могли из-за проведения ремонтных работ на стадионе. Серьезным же стимулом для побед стало их окончание. Здесь проделана огромная работа: уложено хорошее искусственное покрытие. Белорусская федерация футбола, местные и областные органы власти, спонсоры, болельщики – все идут к нам на встречу и мы не могли подвести этих людей.

Для всех нас очень важно показывать результат, чтобы служить примером для подрастающего поколения футболистов нашего района и иметь возможность в будущем отправлять их в большой футбол настоящими мастерами. В целом за весь период существования ФК «Виктория» четыре наших бывших игрока перешли играть в высшую лигу: Александр Свирепа в ФК «Энергетик БГУ», Максим Савостиков в ФК «Смолевичи», Владислав Солонович в ФК «Белшина», Никита Былинкин в ФК «Слуцк».

Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал нас на протяжении не только последнего периода, но и с момента создания в 2015 году. Огромную благодарность хочется выразить всем коллегам из тренерского штаба, а именно Сергею Кулешу и Сергею Дубоенко. Большое спасибо каждому игроку. Степень их сплоченности поражает: общие интересы, одни задачи и цели. Все ребята один за одного, как на поле, так и вне его.

Играть достойно и не сдаваться, чтобы после каждой игры уходить с высоко поднятой головой… Тогда, на предсезонном турнире в Бобруйске, посмотрев друг другу в глаза, мы дали такое обещание и мы его сдержим.

Станислав БЕЛОУСОВ.