«Виртуальный друг» попросил у пуховчанина одолжить денег!

Сотрудниками группы по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД устанавливается злоумышленник, совершивший хищение денежных средств в сумме 1200 рублей с банковской платёжной карты жителя Пуховичского района.

Так, 20 октября 2021 года, жителю Пуховичского района в социальной сети «Вконтакте» пришло сообщение от «друга» с просьбой об одолжении денежных средств до 23 октября. Учитывая, что это его знакомый, и ранее они неоднократно обсуждали подобные темы в данной социальной сети, у потерпевшего никаких подозрений по данному поводу не возникло. Ввиду этого, «виртуальный друг» отправляет в чат номер банковской платёжной карты, срок действия и прописывает её держателя английскими буквами, чтобы не вызвать подозрений. После этого, потерпевший копирует номер карты и посредством Интернет-банкинга осуществляет перевод. Данную процедуру последний проделал три раза в течении двух часов на общую сумму 1200 рублей. При этом не обращая внимания на сам номер карты, в связи с чем операцию осуществил в пользу держателя карты, эмитированной АО «Тинькофф Банк» (Российская Федерация).

Ничего не подозревая, вечером того же дня в ходе личного общения со своим «другом», с которым утром вёл переписку по поводу одолжения денег, узнаёт, что последний потерял доступ к своей учётной записи в социальной сети «Вконтакте» и денежные средства в долг не просил. Восстановив доступ к своей учётной записи его «друг», обнаружил диалог с 10-ю друзьями с аналогичными просьбами от его имени, однако на данную просьбу более никто не отозвался.

По данному факту Пуховичским районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество) и ст. 349 УК Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

В настоящее время потерпевшие допрошены, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, осуществившего несанкционированный доступ к учётной записи в социальной сети «Вконтакте» и совершившего хищение денежных средств с БПК.

Группа по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД сообщает, что для того, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, следует выполнять ряд правил:

1. не обращать внимание на письма, полученные в мессенджере от неизвестных ранее пользователей, с содержанием о полученном выигрыше, подозрительной ссылкой и т.д.;

2. не открывать файлы, полученные от неизвестных пользователей;

3. обращать внимание на адрес электронной почты и страницу, с которой пришло письмо (подозрительное название, недавно созданная страница и т.д.);

4. не вводить данные своей учётной записи той или иной социальной сети, мессенджера или электронной почты на подозрительных сайтах;

5. использовать сложные пароли (минимум 10 символов, одновременно цифры, заглавные и прописные буквы, символы);

6. в мессенджерах и социальных сетях использовать защиту «двухфакторной аутентификации», которая представляет собой отправку кода на Ваш телефон при попытке входе с другого устройства;

7. не использовать одинаковые пароли в учётных записях;

8. при поступлении просьбы о переводе денежных средств, убедиться в личности собеседника, задав уточняющие ему вопросы или созвониться посредством мобильной связи.

Будьте осторожны и внимательны!

Группа по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД.