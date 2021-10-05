ВИШИНГ: «Звонок от специалиста банка»

В Пуховичском районе отмечается рост количества фактов хищения денежных средств у граждан посредством сети Интернет. Всегда стоит помнить, что настоящий технический специалист или сотрудник банка никогда, ни в каких случаях не будет запрашивать у клиента конфиденциальную информацию, касающуюся реквизитов банковской карты, а также персональные данные из паспорта и т.д.

В случае возникновения подозрения, что с вами разговаривает злоумышленник, необходимо прекратить разговор, а для уточнения вопросов, возникших с вашей банковской картой или банковским счетом, самостоятельно перезвонить по номеру горячей линии банка, указанного на его официальном интернет-сайте или банковской карте.

Также не следует перезванивать на тот номер телефона, с которого вам звонили злоумышленники. Так как он с высокой степенью вероятности будет изначально подменен или вы сами можете дозвониться до злоумышленников, которые затем продолжат разыгрывать свой «спектакль».

Запомните, ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сообщать злоумышленникам реквизиты вашей банковской карты, а также осуществлять перевод средств на другие счета, которые предложены звонящим.

Будьте осторожны и внимательны!

Группа по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД.