«Вкладываю частичку своей души». Продолжаем делиться творчеством пуховчан

Недавно мы запустили рубрику «Мир наших увлечений» и попросили вас прислать фотографии вашего творчества. Пришло время ими поделиться!

— Меня зовут Галина Погребицкая. Увлекаюсь вязанием и делаю украшения из фоамирана. Работаю в Марьиногорском колледже заведующей библиотекой. Проводила мастер классы в магазине «Рукоделочка».

Я поняла, что домовята — это не только доход, но и часть моей жизни, рассказывает Екатерина Климович. — В них я вкладываю частичку своей души.

— Меня зовут Наталья Тишкина. Живу в Марьиной горке, работаю в Марьиногорской больнице диетсестрой. Я люблю вязать спицами и крючком, вышивать и готовить всякие вкусняшки. Сейчас увлекаюсь вязанными игрушками.

Напоминаем, вы еще можете принять участие в нашей фоторубрике. Для этого нужно прислать на нашу электронную почту Puhnaviny@mail.ru свои фото и рассказать несколько слов о своем увлечении.