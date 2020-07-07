Владимир Юркевич: “Я люблю свой завод”

С таких слов начал наш разговор слесарь-ремонтник цеха парафинов ОАО «Завод горного воска» Владимир Юркевич. И тут не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что говорил он об этом абсолютно искренне.

Владимир Федорович — свидетель того, как менялся завод. Он пришел сюда работать почти двадцать лет назад. Тогда еще основной продукт предприятия — воск для точного литья — получали из торфа.

— Производство это было опасное, — говорит Владимир Юркевич. — Для того, чтобы извлечь из торфа воск, использовали горючие жидкости. Много было ручного труда. Условия работы не сравнишь с теми, что мы имеем сейчас.

В 2008 году на предприятии началась реализация крупного инвестиционного проекта строительства новых и реконструкции действующих мощностей по производству парафина нефтяного твердого с применением современных автоматизированных технологий. В январе 2010 года состоялся официальный запуск нового цеха по производству парафина. Практически все процессы в нем автоматизированы, и работникам пришлось изучать и осваивать новое оборудование.

— Учились мы на своих рабочих местах, — продолжил рассказ Владимир Федорович. — Изучали инструкции, сдавали экзамены. Знакомиться с новым оборудованием было интересно.

Основная задача ремонтной службы — поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Решает ее Владимир Федорович вместе со своими товарищами Александром Мышковским и Василием Козловским под непосредственным руководством механика Андрея Горшкова.

— В нашем цеху новое оборудование, и со сложными ремонтами мы пока не сталкивались. Чтобы не возникало никаких серьезных проблем, большое внимание уделяется профилактическим работам. От нас требуется хорошо знать оборудование и понимать, где могут возникнуть проблемы. Один раз в год цех останавливается на профилактику: тщательно проверяется каждый агрегат, исчерпавшие свой ресурс детали и узлы меняются. Это позволяет работать без сбоев.

Беседуя о переменах, которые произошли на заводе за последние годы, мы не могли не уделить внимания молодым руководителям: в руководстве серьезного предприятия действительно много молодых людей. И Михаил Михайлов — начальник цеха парафинов, буквально несколько лет назад окончил Белорусский государственный технологический университет. Было интересно узнать, как складываются профессиональные отношения у опытных работников и молодежи, которой сегодня доверено принятие важных решений.

— Лично мне с начальником нашего цеха легко работать, — признался Владимир Федорович. — Нравится то, что он всегда четко ставит задачи. И к старшим относится с уважением. От руководителя во многом зависит, как ты ощущаешь себя на рабочем месте. А я на работу прихожу с удовольствием.

За последние годы в историю ОАО «Завод горного воска» вписано немало интересных страниц. После завершения реконструкции и строительства производства парафина твердого предприятие реализовало еще несколько крупных инвестиционных проектов. Работники предприятия, ставшие свидетелями перемен, могут гордиться своей причастностью к ним.

Наталья ПАРХОМЧИК.