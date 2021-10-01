Вместе проще!

В рамках Года народного единства и республиканской акции «Разам за зяленую Беларусь» Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Пуховичской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также с ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» провели совместное мероприятие по посадке деревьев в Руденском дендропарке. Место выбрали не случайно…

— Этот объект требует особого внимания, — объясняет начальник районной инспекции Наталья Колесенко. — Рядом с дендропарком находится военное захоронение, где в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками были расстреляны около трёхсот советских граждан. Местные жители регулярно посещают это место и возлагают к памятнику цветы. Сам парк был заложен в 2012 году в честь 110-летия со дня рождения выдающегося учёного-лесовода Ивана Юркевича. В будущем здесь планируем установить малые архитектурные формы: беседки, скамейки, оформить альпийские горки. Аллеи, как вы видите, высаживаются разными породами деревьев. Сегодня, к примеру, местная фауна стала богаче на четыре вида: посажены туя, дуб, сосна, можжевельник. В Руденске немного мест, где местные жители могут проводить свой досуг, а такой парк станет прекрасным местом для отдыха.

Станислав БЕЛОУСОВ.