Вместе с новым садиком жители Дружного получили и благоустроенные улицы

У жителей поселка Дружный Пуховичского района 7 октября двойной повод для радости: здесь открылся новый современный ясли-сад «Василек» на 230 мест. А в дополнение к нему заметно преобразился близлежащий квартал, другие улицы населенного пункта.

Как отметил директор УКС Пуховичского района Владимир Курлович, в текущем году было положено асфальтобенное покрытие площадью 1950м² на ул. Шамановского (на которой и находится ясли-сад «Василек»), сделаны пешеходные дорожки 328 м² и две стоянки. Также произведено озеленение территории вдоль пешеходных дорожек и транспортных сетей площадью 1818 м². На данные работы было затрачено 266 626,99 рублей из средств областного и районного бюджета.

Один из жителей улицы Шамановского — Василий Кобец — признался: как отец уже троих детей, он ждал, в первую очередь, строительства нового садика для малышей. Но даже не надеялся, что такими красивыми и благоустроенными станут прилегающие к садику улицы:

— Еще в августе дорога на улице Шамановского была грунтовая: летом пыль стояла столбом, а зимой, весной и осенью — сплошная грязь. Теперь здесь асфальт, так все аккуратно, ухоженно. Сделали тротуарные дорожки, оборудовали пешеходные переходы, озеленили территорию. Про автостоянку тоже не забыли, — говорит Василий Кобец. — У меня этот год вообще очень удачный. В третий раз стал папой: после двух дочек родился сын! Ему только 4 месяца, но насчет устройства парня в садик не переживаю: вон, какой «Василек» отгрохали! Да еще и территорию возле садика привели в порядок.

По словам директора УКС Пуховичского района, работы по благоустройству поселка проводятся планомерно: много было сделано в 2019—2021 годах, большой объем работ запланирован и на следующий годы.

— Так же улица Чепика (кстати, центральная дорожная артерия Дружного) обрела новый облик: в прошлом году с каждой стороны дороги сделали по две полосы движения, плюс были оборудованы пешеходные переходы, тротуарная дорожка, установлены новые ограждения, устроены стоянки для автомобилей, автобусные остановки. Сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей поселка, — рассказал Владимир Курлович.

Руководитель УКС обратил внимание: долгое время пустовала территория по левую сторону улицы Чепика — когда-то там был парк развлечений и отдыха. Однако со временем он пришел в негодность, и лишь портил общий вид поселка.

— В прошлом провели работы по благоустройству этого парка: постарались сделать так, чтобы людям было приятно сюда прийти и отдохнуть. Также оборудовали спортивные площадки, на которых можно заниматься различными видами спорта. Кроме того, построили футбольное поле с искусственным покрытием, — обратил внимание Владимир Курлович.